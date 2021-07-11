2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Stat: WembleyHakemler: Björn Kuipers, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobileİngiltere: Pickford, Trippier, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Mount,...

Stat: Wembley

Hakemler: Björn Kuipers, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İngiltere: Pickford, Trippier, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Mount, Sterling, Kane

Gol: Dk. 2 Shaw (İngiltere)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde (EURO 2020) İngiltere, İtalya karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 60 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip ettiği final maçında, turnuvada ikinci kupasını hedefleyen İtalya ile şampiyonada ilk kez finale kalan İngiltere karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan Kieran Trippier'in ceza sahasına yaptığı uzun ortayı iyi takip eden Luke Shaw, kale önü sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Milli formayla ağları ilk kez sarsan Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza atarak tarihe geçti.

35. dakikada orta sahada topla buluşan İtalyan oyuncu Federico Chiesa'nın üst üste attığı çalımların ardından ceza yayı bölgesinden yerden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

İtalya, ilk yarıda topa daha fazla oynayan taraf (yüzde 62) olmasına rağmen aradığı gol pozisyonlarını bulamadı ve İngiltere ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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