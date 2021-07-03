2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Çekya'yı 2-1 yenen Danimarka, yarı finale yükseldi.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Çekya'yı 2-1 yenen Danimarka, yarı finale yükseldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Çekya ile Danimarka karşılaştı.

Maçın 5. dakikasında Danimarka, 1-0 öne geçti. Sağ taraftan kullanılan korner atışında Jens Stryger'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Thomas Delaney, kafa vuruşuyla topu kaleci Tomas Vaclik'in yanından ağlara gönderdi.

42. dakikada sol taraftan gelişen Danimarka atağında, Joakim Maehle'nin ceza alanına gönderdiği topu Kasper Dolberg tamamladı ve takımı adına 2-0 üstünlüğü sağladı.

Çekya ikinci yarının hemen başında farkı bire indirdi. 49'uncu dakikada sağ taraftan Vladimir Coufal'ın ceza alanına ortaladığı topu, Patrik Schick şık bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-2.

Gol sayısını 5'e çıkaran Schick, Çekya'nın bir Avrupa Şampiyonası'nda en fazla gol atan futbolcusu unvanını elinde tutan Milan Baros'u yakaladı.

Kalan bölümde skora korumasını bilen Danimarka, son dört takım arasına adını yazdırdı.

Danimarka, yarı finalde Ukrayna-İngiltere eşleşmesinin galibiyle 7 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
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