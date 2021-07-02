2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanan çeyrek final mücadelesinde Belçika ile İtalya karşılaştı.

31. dakikada İtalya golü buldu. Nicolo Barella, ceza sahasında rakiplerinden kurtularak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

44. dakikada İtalya farkı ikiye çıkardı. Lorenzo Insigne, ceza sahası dışından attığı golle durumu 2-0 yaptı.

45. dakikada Belçika, Giovanni Di Lorenzo'nun Jeremy Doku'ya ceza alanında yaptığı faul sonrası penaltı kazandı. Romelu Lukaku, 45+2. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.

Mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu. İki takım arasındaki yarı final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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