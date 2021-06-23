2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'nda İsveç ile İspanya son 16 turuna yükseldi.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'nda İsveç ile İspanya son 16 turuna yükseldi.

Grubun öne çıkan mücadelesinde İspanya, Slovakya'yı 5-0 yendi.

Son 16 turuna önceden çıkmayı garantileyen İsveç ise Polonya'yı 3-2'lik skorla geçti.

İsveç 7 puanla lider, İspanya 5 puanla ikinci olarak E Grubu'ndan son 16 turuna yükselen takımlar oldu. Grubu 3 puanla tamamlayan Slovakya ile 1 puanlı Polonya ise turnuvaya veda etti.

E Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

OGBMAYAvP
İsveç32104227
İspanya31206155
Slovakya310227-53
Polonya301246-21

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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