2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'nda İsveç ile İspanya son 16 turuna yükseldi.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'nda İsveç ile İspanya son 16 turuna yükseldi.

Grubun öne çıkan mücadelesinde İspanya, Slovakya'yı 5-0 yendi.

Son 16 turuna önceden çıkmayı garantileyen İsveç ise Polonya'yı 3-2'lik skorla geçti.

İsveç 7 puanla lider, İspanya 5 puanla ikinci olarak E Grubu'ndan son 16 turuna yükselen takımlar oldu. Grubu 3 puanla tamamlayan Slovakya ile 1 puanlı Polonya ise turnuvaya veda etti.

E Grubu'ndaki puan durumu şöyle: