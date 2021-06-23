2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'nda İsveç ile İspanya son 16 turuna yükseldi.
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'nda İsveç ile İspanya son 16 turuna yükseldi.
Grubun öne çıkan mücadelesinde İspanya, Slovakya'yı 5-0 yendi.
Son 16 turuna önceden çıkmayı garantileyen İsveç ise Polonya'yı 3-2'lik skorla geçti.
İsveç 7 puanla lider, İspanya 5 puanla ikinci olarak E Grubu'ndan son 16 turuna yükselen takımlar oldu. Grubu 3 puanla tamamlayan Slovakya ile 1 puanlı Polonya ise turnuvaya veda etti.
E Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|İsveç
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|İspanya
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|Slovakya
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|Polonya
|3
|0
|1
|2
|4
|6
|-2
|1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu
Haber Yorumları
500