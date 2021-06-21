2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika, Finlandiya'yı 2-0, Danimarka ise Rusya'yı 4-1 yendi.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika, Finlandiya'yı 2-0, Danimarka ise Rusya'yı 4-1 yendi.

Turnuvada son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Belçika, Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta Finlandiya ile karşılaştı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde Belçika, 74. dakikada Lukas Hradecky (kendi kalesine) ve 81. dakikada Romelu Lukaku'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Lukaku'nun 65. dakikadaki golü ise Video Yardımcı Sistem (VAR) tarafından yapılan uzun bir değerlendirmenin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Belçika, grup lideri olarak 9 puanla son 16 turuna kaldı.

Danimarka tek galibiyetle üst tura kaldı

Grubun diğer mücadelesinde EURO 2020'nin ev sahiplerinden Danimarka, başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda Rusya'yı konuk etti.

Danimarka, 38. dakikada Mikkel Damsgaard, 59. dakikada Yussuf Poulsen, 79. dakikada Andreas Christensen ve 82. dakikada Joakim Maehle'nin ağları sarsmasıyla Rusya'yı 4-1 mağlup etti. Rusya'nın tek golünü, 70. dakikada penaltıdan Artem Dzyuba kaydetti.

Bu sonuçla turnuvada ilk galibiyetini elde eden Danimarka, 3 puan ve averaj farkıyla grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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