2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yarın D Grubu'ndaki son karşılaşmalar oynanacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yarın D Grubu'ndaki son karşılaşmalar oynanacak.

D Grubu'nda dörder puanla ilk iki sırada yer alan Çekya ve İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Grupta aynı saatte başlayacak diğer mücadelede ise Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Hırvatistan ile İskoçya karşılaşacak. İki takımın da birer puanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz