2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda üçüncü maçların ardından üst tura kalan ikinci takım, Avusturya oldu.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda üçüncü maçların ardından üst tura kalan ikinci takım, Avusturya oldu.

Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Hollanda, Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenerek 9 puan ve lider unvanıyla son 16 turuna yükseldi.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği diğer maçta, Ukrayna, Avusturya'yı 1-0 yenerek 6 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve üst tura çıktı.

Grubu 3 puanla 3. sırada tamamlayan Ukrayna'nın üst tura kalması, diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarına göre belli olacak. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuzey Makedonya ise turnuvayı puansız kapatarak elendi.

C Grubu'ndaki puan durumu şöyle: