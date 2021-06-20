2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yarın B ve C gruplarının son karşılaşmaları oynanacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yarın B ve C gruplarının son karşılaşmaları oynanacak.

C Grubu'ndaki Ukrayna-Avusturya ve Kuzey Makedonya-Hollanda maçları, TSİ 19.00'da başlayacak.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Ulusal Arena'da yapılacak Ukrayna-Avusturya mücadelesini, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Gruptan çıkmayı garantileyen turnuvanın ev sahiplerinden Hollanda, başkent Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

B Grubu'ndaki Finlandiya-Belçika ve Rusya-Danimarka maçları, TSİ 22.00'de yapılacak.

Son 16 turuna kalmayı garantileyen Belçika, Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2020'nin ev sahiplerinden Danimarka, başkent Kopenhag'da bulunan Parken Stadı'nda Rusya'nın karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 yenilerek organizasyona veda etti.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 yenilerek organizasyona veda etti.
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