2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda Türkiye, turnuvaya veda etti.
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda Türkiye, turnuvaya veda etti.
İsviçre'ye 3-1 mağlup olan ay-yıldızlı takım, üç maç sonunda A Grubu'nu puansız son sırada tamamladı.
İtalya ise Galler'i 1-0 yenerek 9 puan ve lider unvanıyla son 16 turuna yükseldi. Galler 4 puan ve averaj farkıyla grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 takım arasına kalırken, aynı puana sahip grup üçüncüsü İsviçre'nin üst tura kalması, diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarına göre belli olacak.
A Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|İtalya
|3
|3
|0
|0
|7
|0
|7
|9
|Galler
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|1
|4
|İsviçre
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|-1
|4
|Türkiye
|3
|0
|0
|3
|1
|8
|-7
|0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu
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