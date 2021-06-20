2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda Türkiye, turnuvaya veda etti.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda Türkiye, turnuvaya veda etti.

İsviçre'ye 3-1 mağlup olan ay-yıldızlı takım, üç maç sonunda A Grubu'nu puansız son sırada tamamladı.

İtalya ise Galler'i 1-0 yenerek 9 puan ve lider unvanıyla son 16 turuna yükseldi. Galler 4 puan ve averaj farkıyla grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 takım arasına kalırken, aynı puana sahip grup üçüncüsü İsviçre'nin üst tura kalması, diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarına göre belli olacak.

A Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

OGBMAYAvP
İtalya33007079
Galler31113214
İsviçre311145-14
Türkiye300318-70

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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