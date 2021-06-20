2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Stat: Bakü OlimpiyatHakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer (Dk. 90+1 Mbabu), Freuler, Xhaka, Zuber (Dk. 85 Benito), Shaqiri (Dk. 75 Vargas), Embolo (Dk. 85 Mehmedi), Seferovic (Dk.

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer (Dk. 90+1 Mbabu), Freuler, Xhaka, Zuber (Dk. 85 Benito), Shaqiri (Dk. 75 Vargas), Embolo (Dk. 85 Mehmedi), Seferovic (Dk. 75 Gavranovic)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan (Dk. 63 Okay Yokuşlu), Ozan Tufan (Dk. 63 Yusuf Yazıcı), Cengiz Ünder (Dk. 80 Kenan Karaman), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 85 Dorukhan Toköz), İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Orkun Kökçü), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 6 Seferovic, Dk. 26 ve 68 Shaqiri (İsviçre), Dk. 62 İrfan Can Kahveci (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 70 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 75 Zeki Çelik, Dk. 76 Çağlar Söyüncü (Türkiye), Dk. 78 Xhaka (İsviçre)

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

52. dakikada sağ kanatta topla buluşan Embolo, ceza sahasına girmeden çaprazdan sert vurdu, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

60. dakikada Seferovic, ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan çektiği şutu, kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

62. dakikada A Milli Takım farkı 1'e indirdi. Hakan Çalhanoğlu'ndan aldığı pasla İsviçre ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci, ayak içiyle köşeye çok sert bir top gönderdi ve fileleri havalandırdı: 2-1.

68. dakikada İsviçre farkı yeniden 2'ye yükseltti. Sol kanattan hızlı gelişen İsviçre atağında, Zuber penaltı noktası üzerine yerden sert bir top gönderdi. Shaqiri boş pozisyonda bu topa sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.

77. dakikada İsviçre, ay-yıldızlı ekibin ceza yayının içinden serbest vuruş kazandı. Xhaka'nın kullandığı frikikte top yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

79. dakikada milli takım etkili geldi. Cengiz, rakip yarı sahada buluştuğu topla kaleye yöneldi. Cengiz ceza sahasına girmeden çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

90. dakikada milli takım gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde top ters tarafa açıldı. Yusuf'un penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa Mert Müldür gelişine vurdu, kaleci Sommer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma İsviçre'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 yenilerek organizasyona veda etti.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 yenilerek organizasyona veda etti.
A Milli Futbol Takımı, İsviçre ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü ve son maçının ilk yarısını 2-0 mağlup tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, İsviçre ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü ve son maçının ilk yarısını 2-0 mağlup tamamladı.
İsviçre-Türkiye
İsviçre-Türkiye
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