2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Stat: Bakü OlimpiyatHakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo, SeferovicTürkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan,...

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 6 Seferovic, Dk. 26 Shaqiri (İsviçre)

A Milli Futbol Takımı'nın İsviçre ile oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçının ilk yarısı İsviçre'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakika A Milli Takım gole yaklaştı. Burak Yılmaz'ın indirdiği topa ceza yayı önünde Kaan Ayhan gelişine çok sert vurdu, Sommer köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

6. dakikada İsviçre öne geçti. Zuber'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Seferovic, sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortayı ters tarafta Mert Müldür kontrol etti. Mert, çok sert vurdu, Sommer soluna uzandı ve gole izin vermedi.

26. dakikada İsviçre farkı 2'ye yükseltti. Zuber'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Shaqiri, ayak içiyle sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-0.

Ay-yıldızlı ekip 33. dakikada Mert Müldür ile etkili geldi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Mert Müldür, sert bir şut çıkardı, kaleci Sommer köşeye giden bu topu da kornere çeldi.

43. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Mert Müldür kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerinden bir bir sıyrılıp ceza sahasına girdi. Üçüncü rakibinden de kurtulan Mert'in, köşeye gönderdiği topu Sommer kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı İsviçre'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

A Milli Futbol Takımı, İsviçre ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü ve son maçının ilk yarısını 2-0 mağlup tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, İsviçre ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü ve son maçının ilk yarısını 2-0 mağlup tamamladı.
A Milli Futbol Takımı'nın İsviçre ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. ve son maçı başladı. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın İsviçre ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. ve son maçı başladı. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanıyor.
İsviçre-Türkiye
İsviçre-Türkiye
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