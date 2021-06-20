2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'ndaki ikinci maçların ardından İsveç, liderliğini sürdürdü.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'ndaki ikinci maçların ardından İsveç, liderliğini sürdürdü.

Turnuvada, tüm gruplarda ikinci maçlar sona erdi. E Grubu'nda turnuva tarihinin en başarılı takımlarından İspanya, Polonya ile 1-1 berabere kaldı.

Dün oynanan grubun diğer maçında ise İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etmişti.

Bu sonuçlarla İsveç, grupta son maçlar öncesi Slovakya'nın önünde ilk sırada yer aldı. Grubun son karşılaşmalarında İsveç ile Polonya, Slovakya ile İspanya kozlarını paylaşacak.

E Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.P
İsveç21101014
Slovakya21012203
İspanya20201102
Polonya201123-11

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile Polonya 1-1 berabere kaldı
EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile Polonya 1-1 berabere kaldı
EURO 2020 E Grubu'nda İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etti
EURO 2020 E Grubu'nda İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etti
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