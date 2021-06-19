2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'ndaki ikinci maçların ardından Fransa, liderliğe yerleşti.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'ndaki ikinci maçların ardından Fransa, liderliğe yerleşti.

Turnuvanın ev sahiplerinden Almanya, son Avrupa şampiyonu Portekiz'i 4-2 mağlup etti.

Son dünya şampiyonu ve EURO 2016 finalisti Fransa ise Macaristan ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla Fransa, Almanya'nın önünde ilk sırada yer aldı.

F Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

OGBMAYAvP
Fransa21102114
Almanya21014313
Portekiz21015413
Macaristan201114-31

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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