2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Fransa ile Macaristan 1-1 berabere kaldı.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Fransa ile Macaristan 1-1 berabere kaldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da tamamen dolu tribünler önünde oynanan F Grubu ikinci maçında, Macaristan ile Fransa karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Fransa, yıldız oyuncuları Kylian Mbappe ve Karim Benzema ile ciddi gol pozisyonlarına girmesine rağmen topu ağlarla buluşturan taraf, Macaristan oldu.

Kontratakla etkili olan Macaristan'da Adam Nagy'nin ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Attila Fiola, yerden sert bir vuruşla 45+2. dakikada meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Macaristan, ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede üst üste ataklar geliştiren son dünya şampiyonu Fransa'da oyuna Adrien Rabiot'un yerine giren Ousmane Dembele'nin ceza sahası sağ çaprazdan 59. dakikadaki sert vuruşunda top, direğe çarparak auta çıktı.

Ataklarını sıklaştıran Fransa'da Hugo Lloris'ın uzun degajına hareketlenen Mbappe, ceza sahası sağ çaprazına taşıdığı topu yerden ortaladı. Macaristan defansından seken meşin yuvarlağı iyi takip eden Antoine Griezmann, ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla 66. dakikada topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'de forma giyen savunma oyuncusu Attila Szalai, Macaristan Milli Takımı'nda 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Fransa, puanını 4'e çıkararak maç fazlasıyla grupta lider konumda yer aldı. İlk puanını elde eden Macaristan ise 3. sıranın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu