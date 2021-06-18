2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'ndaki ikinci maçların ardından Çekya averajla zirvede yer aldı.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'ndaki ikinci maçların ardından Çekya averajla zirvede yer aldı.

Grupta İngiltere ile İskoçya 0-0, Hırvatistan ile Çekya ise 1-1 berabere kaldı.

Son karşılaşmaların 22 Haziran'da oynanacağı D Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

OGBMAYAvP
Çekya21103124
İngiltere21101014
Hırvatistan201112-11
İskoçya201102-21

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ile İskoçya 0-0 berabere kaldı
EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ile İskoçya 0-0 berabere kaldı
EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan, Çekya'yla 1-1 berabere kaldı
EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan, Çekya'yla 1-1 berabere kaldı
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