2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'ndaki ikinci maçların ardından Çekya averajla zirvede yer aldı.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'ndaki ikinci maçların ardından Çekya averajla zirvede yer aldı.

Grupta İngiltere ile İskoçya 0-0, Hırvatistan ile Çekya ise 1-1 berabere kaldı.

Son karşılaşmaların 22 Haziran'da oynanacağı D Grubu'ndaki puan durumu şöyle: