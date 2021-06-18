2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda İngiltere ile İskoçya 0-0 berabere kaldı.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda İngiltere ile İskoçya 0-0 berabere kaldı.

Turnuvanın ev sahiplerinden İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan D Grubu ikinci maçında İskoçya ile karşılaştı.

İngiltere, 11. dakikada gole yaklaştı. Mason Mount'un kullandığı kornere iyi yükselen John Stones'un yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.

İskoçya ise 62. dakikada kullanılan köşe vuruşunda net bir fırsattan yararlanamadı. Lyndon Dykes, ceza alanında yaptığı vuruşla topu kaleye doğru gönderdi. Reece James, direk dibinde kafasıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

İki takımın da tehlikeli pozisyonlar geliştirdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla İngiltere 4, İskoçya ise bir puana ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ile İskoçya 0-0 berabere kaldı
EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ile İskoçya 0-0 berabere kaldı
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