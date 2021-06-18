2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, E ve F gruplarında yarın oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, E ve F gruplarında yarın oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek.

Günün ilk maçında F Grubu'nda Macaristan ile Fransa, Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Grubun diğer mücadelesinde Portekiz ile Almanya kozlarını paylaşacak. Münih'teki Allianz Arena'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 19.00'da oynanacak.

Günün son karşılaşmasında ise İspanya ile Polonya sahaya çıkacak. Sevilla'daki La Cartuja Stadı'nda yapılacak E Grubu maçı, TSİ 22.00'de başlayacak.

Her üç müsabaka, TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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