2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı.

İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park'ta oynanan D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Çekya karşılaştı.

Çekya, 35. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası penaltı kazandı. Hırvat stoper Dejan Lovren, ceza alanındaki hava topu mücadelesinde Patrik Schick'in yüzüne dirsekle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltıya sebebiyet verdi. Schick, 37. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak turnuvadaki 3. golüne imza attı ve Çekya'yı 1-0 öne geçirdi.

Hırvatistan, 47. dakikada beraberliği yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Ivan Perisic, uzak direğe doğru yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci maçlar sonunda Çekya, puanını 4 yaparken Hırvatistan ilk puanını aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan, Çekya'yla 1-1 berabere kaldı
EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan, Çekya'yla 1-1 berabere kaldı
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