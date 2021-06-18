2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'ndaki ikinci maçların ardından Hollanda, liderliği garantiledi.
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'ndaki ikinci maçların ardından Hollanda, liderliği garantiledi.
Kuzey Makedonya'yı 2-1 yenen Ukrayna, puanını 3'e yükseltti. Hollanda ise Avusturya'yı 2-0 mağlup etti.
Ukrayna'dan sonra Avusturya'ya da ikili averajda üstünlük sağlayan Hollanda, grup lideri olarak son 16 turu biletini aldı.
C Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Hollanda
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|3
|6
|Ukrayna
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Kuzey Makedonya
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer
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