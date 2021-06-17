2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki ikinci karşılaşmaların ardından Belçika, liderliğini sürdürdü.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki ikinci karşılaşmaların ardından Belçika, liderliğini sürdürdü.

Rusya, Finlandiya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 3'e çıkardı. Rusya, ikili averajla aynı puana sahip Finlandiya'nın önüne geçti.

Belçika da geriye düştüğü maçta Danimarka'yı 2-1 yendi.

Puanını 6'ya yükselten Belçika, gruptan çıkmayı garantiledi.

B Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

OGBMAYAvP
Belçika22005146
Rusya210113-23
Finlandiya21011103
Danimarka200213-20

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

EURO 2020 B Grubu'nda Kevin De Bruyne'nin yıldızlaştığı maçta Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti
EURO 2020 B Grubu'nda Kevin De Bruyne'nin yıldızlaştığı maçta Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti
EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı
EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Hande Erçel Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cristiano Aytaç Kara Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 21:40:48. #1.14#

title