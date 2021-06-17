2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki ikinci karşılaşmaların ardından Belçika, liderliğini sürdürdü.
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki ikinci karşılaşmaların ardından Belçika, liderliğini sürdürdü.
Rusya, Finlandiya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 3'e çıkardı. Rusya, ikili averajla aynı puana sahip Finlandiya'nın önüne geçti.
Belçika da geriye düştüğü maçta Danimarka'yı 2-1 yendi.
Puanını 6'ya yükselten Belçika, gruptan çıkmayı garantiledi.
B Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Belçika
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|Rusya
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
|Finlandiya
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|Danimarka
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer
Haber Yorumları
500