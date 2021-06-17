2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.

Turnuvanın ev sahiplerinden Danimarka, başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan B Grubu ikinci maçında, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye baskılı başlayan Danimarka, 2. dakikada öne geçti. Belçika savunmasındaki Denayer'ın pas hatası sonucu topu kazanan Hojbjerg, pasını Poulsen'e aktardı. Poulsen, sağdan ceza sahasına girdikten sonra yerden uzak direğe doğru çektiği şutla topu ağlarla buluşturdu.

İki takımın oyuncuları, Danimarka'nın gruptaki ilk karşılaşmasında fenalaşan ve sağlık ekibinin yaptığı kalp masajıyla hayata dönen Eriksen için anlamlı bir davranışta bulundu.

Futbolcuların 10. dakikada topla oynamayı bırakması üzerine hakem Bjorn Kuipers maçı durdurdu. Stattaki herkes, Danimarka Milli Takımı'nda 10 numaralı formayı giyen Eriksen'e bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi.

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde burnu kırıldığından beri sahalardan uzak kalan de Bruyne'ü ikinci yarıda oyuna aldı.

Belçika, 54. dakikada durumu 1-1 yaptı. Sağ kanattan atağı sürükleyen Lukaku, iki savunmacıyı geçerek ceza sahasına girdi ve de Bruyne'ü topla buluşturdu. Önünü boşaltan de Bruyne, pasını geriden gelen Thorgan Hazard'a attı. Hazard'a da topu ağlara göndermek kaldı.

İlk golün asistini yapan de Bruyne, 70. dakikada attığı golle Belçika'nın 2-1 öne geçmesini sağladı. Ceza sahasının önündeki pas trafiği sonrası Eden Hazard, topu atağa geriden destek veren de Bruyne'ün önüne bıraktı. de Bruyne, ceza yayının solundan yakın direğe doğru yaptığı vuruşla kaleci Schmeichel'ı avladı.

Danimarka, kalan sürede girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka Belçika'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Puanını 6'ya yükselten Belçika, son 16 takım arasına girmeyi garantiledi. Danimarka ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

EURO 2020 B Grubu'nda Kevin De Bruyne'nin yıldızlaştığı maçta Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti
EURO 2020 B Grubu'nda Kevin De Bruyne'nin yıldızlaştığı maçta Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti
EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı
EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı
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