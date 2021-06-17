2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'ndaki ikinci karşılaşmaların ardından İtalya, liderliğini sürdürdü.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'ndaki ikinci karşılaşmaların ardından İtalya, liderliğini sürdürdü.

Türkiye, Galler'e 2-0 mağlup oldu. İtalya ise İsviçre'yi 3-0 yendi.

Puanını 6'ya yükselten İtalya, gruptan çıkmayı garantiledi.

A Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

OGBMAYAvP
İtalya22006066
Galler21103124
İsviçre201114-31
Türkiye200205-50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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