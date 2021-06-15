2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'ndaki ilk maçların ardından Portekiz, liderliğe yerleşti.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'ndaki ilk maçların ardından Portekiz, liderliğe yerleşti.

Turnuvanın son şampiyonu Portekiz, Macaristan'ı son 10 dakikada bulduğu gollerle 3-0 yendi.

Son dünya şampiyonu ve EURO 2016 finalisti Fransa ise Almanya ile oynadığı maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçlarla Portekiz, averajla Fransa'nın önünde ilk sırada yer aldı.

F Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

OGBMAYAvP
Portekiz11003033
Fransa11001013
Almanya100101-10
Macaristan100103-30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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