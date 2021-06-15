2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'ndaki ilk maçların ardından Portekiz, liderliğe yerleşti.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'ndaki ilk maçların ardından Portekiz, liderliğe yerleşti.

Turnuvanın son şampiyonu Portekiz, Macaristan'ı son 10 dakikada bulduğu gollerle 3-0 yendi.

Son dünya şampiyonu ve EURO 2016 finalisti Fransa ise Almanya ile oynadığı maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçlarla Portekiz, averajla Fransa'nın önünde ilk sırada yer aldı.

F Grubu'ndaki puan durumu şöyle: