2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grupların ikinci maçları, yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grupların ikinci maçları, yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.

A Grubu'nda yapılacak maçların ilkinde A Milli Futbol Takımı, TSİ 19.00'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşılaşacak.

Gruptaki diğer mücadele İtalya, başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda İsviçre'yi konuk edecek. Müsabaka, TSİ 22.00'de oynanacak.

B Grubu'nda ise Finlandiya ile Rusya, günün ilk maçında kozlarını paylaşacak. Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan stattaki karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak.

Her üç müsabaka, TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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