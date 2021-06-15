2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grupların ikinci maçları, yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grupların ikinci maçları, yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.
A Grubu'nda yapılacak maçların ilkinde A Milli Futbol Takımı, TSİ 19.00'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşılaşacak.
Gruptaki diğer mücadele İtalya, başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda İsviçre'yi konuk edecek. Müsabaka, TSİ 22.00'de oynanacak.
B Grubu'nda ise Finlandiya ile Rusya, günün ilk maçında kozlarını paylaşacak. Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan stattaki karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak.
Her üç müsabaka, TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya