2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Portekiz, Macaristan'ı 3-0 yendi.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Portekiz, Macaristan'ı 3-0 yendi.

Turnuvanın ev sahiplerinden Macaristan, başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılan ve hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği F Grubu ilk maçında, son Avrupa şampiyonu Portekiz ile karşılaştı.

Portekizli Cristiano Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkan ilk futbolcu oldu. 36 yaşındaki yıldız oyuncu, 2004, 2008, 2012 ve 2016'daki turnuvalarda da ülkesini temsil etmişti.

Yüzde 67 oranında topla oynayan Portekiz'in Jota ve Ronaldo ile girdiği gol pozisyonlarından yararlanamadığı ilk yarı, 0-0 bitti.

Portekiz aradığı golü 84. dakikada buldu. Sağ kanattan gelen pasla penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Guerreiro'nun şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.

Ronaldo, 87. dakikadaki penaltı atışını gole çevirerek Portekiz'i 2-0 öne geçirdi.

90+2'nci dakikada Rafa Silva ile arasındaki pas alış verişi sonrası altı pasta topu alan Ronaldo, kaleci Gulacsi'yi çalımlayarak attığı golle Portekiz'in sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

Ronaldo şampiyona tarihinin en skoreri rekorunu kırdı

Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11'e çıkaran Ronaldo, Michel Platini ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Eski Fransız futbolcu Platini, 9 golünü de EURO 1984'te atmıştı. Ronaldo ise bu turnuvaya kadar 2004'te 2, 2008'de 1, 2012 ve 2016'da 3'er gol kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Bülent Turan Angela Merkel Boris Johnson
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Funda Eryiğit Burak Yamantürk
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 21:42:56. #1.16#

title