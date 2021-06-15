2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'ndaki ilk karşılaşmaların ardından Slovakya, liderliğe yerleşti.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'ndaki ilk karşılaşmaların ardından Slovakya, liderliğe yerleşti.

Slovakya, maçın son yarım saatini 10 kişi oynayan Polonya'yı 2-1 mağlup etti. İspanya-İsveç mücadelesi ise 0-0 tamamlandı.

E Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

OGBMAYAvP
Slovakya11002113
İspanya10100001
İsveç10100001
Polonya100112-10

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, İsveç'le 0-0 berabere kaldı
EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, İsveç'le 0-0 berabere kaldı
Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu
Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu
EURO 2020 E Grubu'nda Polonya, Slovakya'ya 2-1 mağlup oldu
EURO 2020 E Grubu'nda Polonya, Slovakya'ya 2-1 mağlup oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mehmet Özhaseki Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Selma Ergeç Enis Arıkan Hande Ataizi Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Merih Demiral Emre Belözoğlu Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 00:06:54. #1.14#

title