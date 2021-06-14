2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'ndaki İspanya-İsveç maçı 0-0 tamamlandı.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'ndaki İspanya-İsveç maçı 0-0 tamamlandı.

Turnuvanın ev sahiplerinden İspanya, Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan E Grubu ilk maçında İsveç ile karşılaştı.

İsveç savunması, topa yüzde 86 oranında sahip olan ve 5'i isabetli 17 şut atan İspanya'ya gol izni vermedi. Mücadele başladığı gibi sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer