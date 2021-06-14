2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'ndaki ilk maçların ardından Çekya, liderlik koltuğuna oturdu.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'ndaki ilk maçların ardından Çekya, liderlik koltuğuna oturdu.

İngiltere, 2018 FIFA Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Çekya da İskoçya ile oynadığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Çekya böylece averajla İngiltere'nin önünde ilk sırada yer aldı.

D Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

OGBMAYAvP
Çekya11002023
İngiltere11001013
Hırvatistan100101-10
İskoçya100102-20

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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