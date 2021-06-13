2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki ilk maçların ardından Belçika, liderliğe yerleşti.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki ilk maçların ardından Belçika, liderliğe yerleşti.

Şampiyona tarihindeki ilk karşılaşmasına çıkan Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 yenmeyi başardı.

FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ise Rusya ile oynadığı mücadeleyi 3-0 kazandı.

Belçika böylece averajla ilk sırayı aldı.

B Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

OGBMAYAvP
Belçika11003033
Finlandiya11001013
Danimarka100101-10
Rusya100103-30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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