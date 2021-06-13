2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 yendi.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 yendi.

Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan B Grubu ilk maçında, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ile karşılaştı.

Belçika, 10. dakikada savunmanın arkasına atılan yüksek topla buluşan Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Rus file bekçisi Şunin, Thorgan Hazard'ın 34. dakikada ceza sahasının sol köşesinden uzak direğe doğru gönderdiği sert ortayı kontrol edemedi. Belçika, Meunier'nin önünde kalan topu ağlara göndermesiyle farkı 2'ye çıkardı.

Lukaku 88. dakikada ikinci kez sahneye çıktı. Defansın arkasına koşu yapan Lukaku, pası aldıktan sonra ceza sahasına girer girmez çektiği şutla Belçika'nın maçı 3-0 kazanmasını sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti
Akşam 22.00'de gündüz maçı
Akşam 22.00'de gündüz maçı
Arkadaşlık böyle bir şey! Golünü atan Lukaku'dan fenalaşan Eriksen'e mesaj
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