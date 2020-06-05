2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası 2021'e ertelendi
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF), 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl erteledi.
05.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:43
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF), 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl erteledi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yıl Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek organizasyonun 2021 yılına ertelendiği ifade edildi.
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın 12-19 Eylül 2021'de düzenleneceği kaydedildi.
Kaynak: AA