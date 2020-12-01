2020 askeri ücreti! Askeri ücret nedir? Askeri ücret nasıl belirlenir?
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2020 askeri ücreti! Askeri ücret nedir? Askeri ücret nasıl belirlenir?

01.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:53
2020 askeri ücreti! Askeri ücret nedir? Askeri ücret nasıl belirlenir?

Askeri ücret ne zaman artacak? 2020 askeri ücreti! Askeri ücret nedir? Askeri ücret nasıl belirlenir? 2021 askeri ücret ne kadar olacak?

2021 yılında askeri ücrete zam yapılacak mı? Askeri ücret ne zaman artacak? gibi sorular sorulmaya başlandı. Peki, 2020 askeri ücreti! Askeri ücret nedir? Askeri ücret nasıl belirlenir?

ASKERİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

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ASKERİ ÜCRET NE ZAMAN ARTACAK?

Sunum kapsamında yapmış olduğu konuşmasında 2021 asgari ücret konusuna değinen Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 Kasım 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı için işçi ve işveren temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapmasını kararlaştırdık. Sürecin şimdiden tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini temenni ediyorum." dedi.

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