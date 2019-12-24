: 2020 asgari ücret tutarı ne kadar? Cumhurbaşkanı'ndan "jest" açıklaması

24.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:46

Asgari ücret 2020 tutarı milyonlarca çalışan tarafından merakla araştırılıyor. İşçi ve işveren temsilcilerinin yani Türk-İş (DİSK ve Hak-İş'le istişareler sonrası) ve TİSK'in teklifleri belli oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili önemli açıklamalar geldi. Bununla birlikte CNN TÜRK'ten Gülşen Coşkun süreçle ilgili detayları işçiler için haberinde derledi. İşte, asgari ücrette son durum…

Haber Videosu