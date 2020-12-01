2020 AÖL Açıköğretim ortaokulu sınavları iptal mi? 2020 lise sınavları iptal mi? Açıköğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi mi?
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2020 AÖL Açıköğretim ortaokulu sınavları iptal mi? 2020 lise sınavları iptal mi? Açıköğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi mi?

01.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:03
2020 AÖL Açıköğretim ortaokulu sınavları iptal mi? 2020 lise sınavları iptal mi? Açıköğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 5-6 Aralık'taki açıköğretim ortaokulu ve lise sınavlarının korona tedbirleri kapsamında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Peki, 2020 lise sınavları iptal mi? Açıköğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi mi? 2020 AÖL Açıköğretim ortaokulu sınavları iptal mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açıköğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, COVID-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır"

AÇIKÖĞRETİM ORTAOKULU VE LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açıköğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, COVID-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır"

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