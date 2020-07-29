2020 AÖL 3. dönem sınavı olacak mı? MEB yeni duyuru! 2. dönem sınav açıklanma tarihi ne zaman? 3. dönem AÖL sınavları yapılacak mı yoksa muaf mı tutulacak? Koronavirüs nedeniyle ertelenen AÖL 2. dönem sınavları geçtiğimiz hafta sonu yapılmıştı. Yapılan açıklamalaya göre AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! Peki AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi. Buna göre, açıköğretim okullarında, 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındığı bildirildi. Şimdi detaylara geçelim.

AÖL 3. DÖNEM SINAV OLACAK MI?

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.

Sonuç Olarak : Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim öğrencilerinin pandemi sürecinde yaşanan mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavlarını yapılmış kabul edeceği bildirildi.

3. DÖNEM AÖL SINAVLARI İÇİN MEB DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son açıklamasında şu duyuruya yer verdi:

"Zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış ve eğitimlerini çeşitli nedenlerle tamamlayamamış vatandaşlarımıza yönelik açık öğretim hizmetleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim okulları aracılığıyla yürütülmektedir.

Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde yürütülen hızlı ve etkin mücadele kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1. dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmaları sağlanmıştır. Örgün eğitime devam eden öğrencilere sağlanan bu imkândan açık öğretim okullarına kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrenciler de faydalanacaktır.

Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacaktır.

Öğrencilerimiz, okullarının internet sayfalarından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler."

AÖL 2. SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı takvime göre AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacaktır. Öğrenciler 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü AÖL 2. dönem sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

Öğrenciler AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına "http://aol.meb.gov.tr/" adresinden bakabilecekler. Fakat bunun için 17 Ağustos tarihine kadar sabretmeleri gerekiyor. Sonuçta binlerce kişi sınava girdi ve açıklanması biraz uzun sürebiliyor.

AÖL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLECEK Mİ?

Dileyen öğrenciler sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına "http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18" adresinden ulaşabilirsiniz. Bu site üzerinden itiraz hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.