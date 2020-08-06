2020 AÖF yaz okulu sınav tarihleri: AÖF kayıt yenileme 2021 ne zaman?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2020 AÖF yaz okulu sınav tarihleri: AÖF kayıt yenileme 2021 ne zaman?

Açık öğretim fakültesi (AÖF)'de eğitim gören öğrenciler 2020 yaz okulu sınav tarihlerini sorguluyor. Geçen yıl ilk kez uygulanan yaz okulu sistemi bu yıl ikinci defa hayata geçirilecek. Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesi bölümleri haberimizde.

2020 AÖF yaz okulu sınav tarihleri: AÖF kayıt yenileme 2021 ne zaman?
06.08.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:33

AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman? Öğrencilerin yıl içerisinde başarısız oldukları dersler için AÖF yaz okulu sınavına girecekler. 2020 Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavı yanında 2021 kayıt yenileme tarihi de aratılıyor. AÖF kayıt yenileme işlemi https://aof.anadolu.edu.tr/ üzerinden alınıyor. İşte detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi yaz okuluna ilişkin açıklama yaparak, öğrencilerin en fazla 5 ders seçebileceğini, ders seçimlerinin ise aof.anadolu.edu.tr adresi kayıt otomasyonu bağlantısı yaz okulu linkinden yapılacağını duyurdu. Devamında,''Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu öğretim gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz." ifadeleri yer aldı.

Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliği süreci 05 Ağustos 2020 günü saat 23:59'da tamamlanan yaz okulu sınavları ise 5 Eylül tarihinde yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME 2021 NE ZAMAN?

2021 AÖF kayıt yenileme tarihini bekleyen Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme açık öğretim öğrencileri için henüz bir tarh belirtilmedi. Önceki eğitim döneminde kayıt yenileme işlemleri 8 Ekim'de başlamıştı.

AÖF kayıtları ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavına giren adaylar için önceki dönemde yine 2 Eylül'de başlamıştı. Yeni kayıta dair henüz açıklama bulunmuyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ

• Adalet

• Aşçılık

• Bankacılık ve Sigortacılık

• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

• Coğrafi Bilgi Sistemleri

• Çağrı Merkezi Hizmetleri

• Çocuk Gelişimi

• Dış Ticaret

• Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

• Emlak ve Emlak Yönetimi

• Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

• Ev İdaresi

• Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım

• İlahiyat (Arapça)

• İlahiyat

• İnsan Kaynakları Yönetimi

• İş Sağlığı ve Güvenliği

• İşletme Yönetimi

• Kültürel Miras ve Turizm

• Laborant ve Veteriner Sağlık

• Lojistik

• Marka İletişimi

• Medya ve İletişim

• Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

• Özel Güvenlik ve Koruma

• Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

• Radyo ve Televizyon Programcılığı

• Sağlık Kurumları İşletmeciliği

• Sosyal Hizmetler

• Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

• Tarım

• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

• Turizm ve Otel İşletmeciliği

• Turizm ve Seyahat Hizmetleri

• Yaşlı Bakımı

• Yerel Yönetimler

• Web Tasarımı ve Kodlama

İlgili Haberler

KPSS ön lisans başvuruları ne zaman? KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS ön lisans başvuruları ne zaman? KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman?
Süper Lig 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak? Avrupa Ligleri ne zaman başlayacak? İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ligleri ne zaman başlıyor?
Süper Lig 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak? Avrupa Ligleri ne zaman başlayacak? İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ligleri ne zaman başlıyor?
Transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu tarihleri belli oldu mu?
Transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu tarihleri belli oldu mu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Güncel
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı 3. Sayfa
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Ekonomi
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak Spor
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış Magazin
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Çiğ köfte siparişi geciktiği için işletme sahibinin aracına pompalı ve kurusıkıyla ateş ettiler
Çiğ köfte siparişi geciktiği için işletme sahibinin aracına pompalı ve kurusıkıyla ateş ettiler
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ümit Dündar Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müjde Ar Yeşim Salkım İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Süleyman Hurma Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: 2020 AÖF yaz okulu sınav tarihleri: AÖF kayıt yenileme 2021 ne zaman? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 12:33:23. #1.15#
title