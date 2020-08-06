2020 AÖF yaz okulu sınav tarihleri: AÖF kayıt yenileme 2021 ne zaman? Açık öğretim fakültesi (AÖF)'de eğitim gören öğrenciler 2020 yaz okulu sınav tarihlerini sorguluyor. Geçen yıl ilk kez uygulanan yaz okulu sistemi bu yıl ikinci defa hayata geçirilecek. Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesi bölümleri haberimizde.

AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman? Öğrencilerin yıl içerisinde başarısız oldukları dersler için AÖF yaz okulu sınavına girecekler. 2020 Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavı yanında 2021 kayıt yenileme tarihi de aratılıyor. AÖF kayıt yenileme işlemi https://aof.anadolu.edu.tr/ üzerinden alınıyor. İşte detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi yaz okuluna ilişkin açıklama yaparak, öğrencilerin en fazla 5 ders seçebileceğini, ders seçimlerinin ise aof.anadolu.edu.tr adresi kayıt otomasyonu bağlantısı yaz okulu linkinden yapılacağını duyurdu. Devamında,''Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu öğretim gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz." ifadeleri yer aldı.

Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliği süreci 05 Ağustos 2020 günü saat 23:59'da tamamlanan yaz okulu sınavları ise 5 Eylül tarihinde yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME 2021 NE ZAMAN?

2021 AÖF kayıt yenileme tarihini bekleyen Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme açık öğretim öğrencileri için henüz bir tarh belirtilmedi. Önceki eğitim döneminde kayıt yenileme işlemleri 8 Ekim'de başlamıştı.

AÖF kayıtları ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavına giren adaylar için önceki dönemde yine 2 Eylül'de başlamıştı. Yeni kayıta dair henüz açıklama bulunmuyor.

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