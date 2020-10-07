2020 AÖF Kayıt yenileme nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF 2020 kayıt yenileme tarihleri ne zaman olacaktır?

2020 AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? AÖF kayıtları ne zaman sona erecek? AÖF kayıt yenileme, ders seçimi nasıl yapılacak? 2. Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi 2020-2021 yılı kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim itibariyle başlamıştır. AÖF kayıt yenileme 16 Ekim Cuma günü saat 23.30'da sona erecektir. 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl olacaktır? Ders seçimi nasıl olacak? Para yatırma işlemleri nasıl yapılacak? AÖF kayıt yenileme ödemesi nasıl yapılır?

2020 AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

2020 AÖF BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN OLACAK?

Açıköğretim Fakültesi 2020-2021 yılı kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim itibariyle başlamıştır. AÖF kayıt yenileme 16 Ekim Cuma günü saat 23.30'da sona erecektir.

2020 AÖF PARA YATIRMA NASIL YATIRILIR?

AÖF kayıt işlemleri için internet bankacılığı ya da ATM kullanılabilir. ATM'den para yatırmak için Ziraat Bankası ATM'lerinden ödeme işlemleri adımını seçmeniz gerekmektir. Ödeme işlemlerinin ardından Eğitim/Sınav ödemeleri - Üniversite ödemeleri - Anlaşmalı Üniversite ödemeleri adımlarını izleyerek çıkan ekrana ödeme yapacağınız üniversitenin il plaka kodunu giriyorsunuz. Çıkan ekranda Anadolu Üniversitesi - Açık Öğretim adımlarını izleyerek T.C. kimlik numarası ya da öğrenci numarasını giriyorsunuz.

2. ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr? adresinden e-devlet şifresi ile yapılmaktadır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemleri onaylanacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...