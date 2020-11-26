2020 AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri! 2020 AÖF ara sınav tarihleri ne zaman, hangi günler? 2020 2021 AÖF sınav takvimi!

Açıköğretim Fakültesi öğrencisi binlerce öğrenci, AÖF sınav tarihlerini araştırmaya devam ediyor. 2020 ve 2021'de düzenlenecek güz dönemi sınav tarihleri açıklandı. Peki merakla araştırılan AÖF sınav tarihleri ne zaman, hangi günler?

AÖF sınavı nasıl olacak? AÖF sınavı ne zaman? soruları, Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı açıklama ile cevap buldu. AÖF'ün açıklamasına göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında vize sınavları uzaktan online olarak yapılacak. AÖf sınavı her zamanki gibi 2 gün değil 20 gün boyunca yapılabilecek. İşte önemli değişikliklerin yapıldığı AÖF sınavına dair detaylar haberimizde...

AÖF SINAVI NE ZAMAN? 2020 SINAV TARİHLERİ

AÖF'ten gelen açıklamaya göre, AÖF güz dönemi ara sınavları 12 Aralık Cumartesi ve 13 Aralık Pazar günleri yapılacak.

2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Ara Sınavlar çevrim içi (online) yapılacak. Dönem Sonu Sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.

Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16 - 17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

SINAVLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR

Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.

Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.tr iletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.