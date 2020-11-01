2020 Amerikalı Türk Adayların Rekor Yılı Oldu
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2020 Amerikalı Türk Adayların Rekor Yılı Oldu

01.11.2020 18:44 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:48

2020 yılı her ne kadar olumsuz haberlerin bol olduğu bir yıl olsa da Amerika'daki Türk toplumunun siyasete katılımı açısından rekor kırılan bir yıl da oldu.

2020 yılı her ne kadar olumsuz haberlerin bol olduğu bir yıl olsa da Amerika'daki Türk toplumunun siyasete katılımı açısından rekor kırılan bir yıl da oldu. Bu yıl ilk kez toplamda 9 Türk asıllı Amerikalı seçimlerde farklı kademelerdeki kamu görevleri için yarıştı ya da yarışıyor

2020 Amerikalı Türk Adayların Rekor Yılı Oldu

Kaynak: DailyMotion.com

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