2020 Altın Zirve Ödülleri, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek
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2020 Altın Zirve Ödülleri, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek

15 Eylül tarihinde yapılacak Altın Zirve Ödül Töreni, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleşecek. Törenin yapılacağı salon bir gün öncesinden ve törenin yapılacağı gün dezenfekte edilecek, misafirlere maske ve el dezenfektanları verilecek.

2020 Altın Zirve Ödülleri, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek
14.09.2020 23:28 | Son Güncelleme: 14.09.2020 23:32

Değerli Misafirimiz, 15.09.2020 tarihinde yapılacak olan Altın Zirve Ödül törenimiz tüm önlemler çerçevesinde gerçekleşecektir.

Mekanımız olan No1903 bir gün öncesinden dezenfekte edilecek, aynı gün içerisinde tekrardan dezenfektan işlemi yapılacaktır. Kapı girişlerinde maske dağıtımı ve el dezenfektanları siz değerli misafirlerimize verilecektir.

Sosyal mesafe kurallarına göre oturma düzeni ayarlanmış olup gecemiz tamamen sorunsuz bir şekilde devam edecektir. Sağlığımız herşeyden önemlidir. Şİmdiden sizlerle olacğaımız için heyecanımızı bir kez daha bildirmek isteriz.

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