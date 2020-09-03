ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? 2020 Ales/2sınavında hangi konular var? ALES Sınavları Takvimi?
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ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? 2020 Ales/2sınavında hangi konular var? ALES Sınavları Takvimi?

Ales sınav sonucu 3 Eylül tarihinde açıklandı. 2020 ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ALES/2 sınav konularında hangi konular var? ALES sınav takvimi

ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? 2020 Ales/2sınavında hangi konular var? ALES Sınavları Takvimi?
03.09.2020 10:11 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:46

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları bugün açıklandı. Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından yapılan sınav tarihleri ne zaman? ALES/2 sınav takvimi haberimizde.

2020 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

2020 ALES/1 16 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Sonuçları ise 3 Eylül tarihinde açıklandı. 2020-ALES/2 - 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. 2020 ALES/2 başvuruları 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Ales/2'nin Sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. Sınava Giriş Belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce belli olmaktadır..

2020-ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? Ales sınavında hangi konular var? 020 ALES Sınavları Takvimi?

2020 ALES SINAVI KONULARI NELER?

ALES Matematik

1. Temel Kavramlar 2. Çözümleme 3. Bölme ve Bölünebilme 4. Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK 5. Rasyonel Sayılar 6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer 7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma 8. Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar 10. Denklemler 11. Oran-Orantı 12. Sayı ve Kesir Problemleri 13. Yaş Problemleri 14. İşçi ve Havuz Problemleri 15. Hareket Problemleri 16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri 17. Karışım Problemleri 18. Kümeler 19. İşlem 20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

ALES Geometri

1. Doğruda Açılar 2. Üçgende Açılar 3. Üçgende Uzunluk ve Alan 4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik 5. Dörtgenler 6. Çember ve Daire 7. Analitik Geometri 8. Katı Cisimler

ALES Sayısal Mantık

1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma 2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri 3. Mantıksal Muhakeme Problemleri

ALES Türkçe

1. Sözcükte Anlam 2. Cümlede Anlama 3. Anlatım Biçimleri 4. Paragraf 5. Anlatım Bozuklukları

2020-ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? Ales sınavında hangi konular var? 020 ALES Sınavları Takvimi?

ALES Sözel Mantık

1. Şifreleme, Şifre Çözümleme 2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

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