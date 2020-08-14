2020 ALES/1 sınavı ne zaman? ALES sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınavında koronavirüs önlemleri nasıl olacak?
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2020 ALES/1 sınavı ne zaman? ALES sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınavında koronavirüs önlemleri nasıl olacak?

16 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek sınavda 81 il ve Lefkoşa'dan adaylar sınava girecek. Sınavda koronavirüs önlemleri nasıl olacak?

2020 ALES/1 sınavı ne zaman? ALES sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınavında koronavirüs önlemleri nasıl olacak?
14.08.2020 16:38 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:41

Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen yaklaşık 294 bin 101 aday sınavda ter dökecek. Sayısal ve sözel olmak üzere toplam 100 soru olacak. Sınav 150 dakika süre sürecek ve testlerde çoktan seçmeli sorular sorulacak. ÖSYM'nin önceden de uyardığı gibi adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alış olmayacak.

2020 ALES/1 sınavı ne zaman? ALES sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınavında koronavirüs önlemleri nasıl olacak?

ALES SINAVINDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NASIL OLACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM olarak sınav için tüm hazırlıkları yaptıklarını bildiren ÖSYM Başkanı Aygün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri şöyle anlattı:

"Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek. Kovid-19 durumu olan adaylar sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar.Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin, çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor."

ÖSYM Başkanı Aygün, ayrıca sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin de ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulduğunu anımsattı.

Aygün, "16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim." dedi.

2020 ALES/1 sınavı ne zaman? ALES sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınavında koronavirüs önlemleri nasıl olacak?

2020-ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020-ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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