2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net

03.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:32

AGİ 2020 yılı tablosuna göre, Şubat ayında zamlı maaşlarını alacak vatandaşlar medeni durumuna bağlı olarak AGİ tutarı alacak. Evli, bekar, çocuklu olarak AGİ tutarları 2020 yılında yeniden düzenlendi. Sonuçta bekar biri 220,68 TL AGİ alabilecek. İşte AGİ 2020 ücret tablosu...

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak ayı zammı ile asgari ücretler 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Uzun görüşmeler neticesinde bçelirlenen zamlı maaşlar Şubat ayında ödenmeye başlayacak.

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ hesaplamasında ilk olarak ilk altı aylık asgari ücret tutarının yıllık olarak toplamına bakılır. Bu toplam miktar AGİ oranı ile çarpılır. Sonrasında ise çıkan sonuç, gelir vergisi oranı olan %15 ile çarpılır. Son olarak ise elde ettiğimiz sayı, 12'ye bölünerek asgari geçim miktarı elde edilir.

Çalışanın alacağı AGİ miktarı;

İşçinin kendisi için %50,

Çalışmayan ya da kayıtlı herhangi bir geliri olmayan eşi için %10,

İlk iki çocuğun her biri için %7,5,

Diğer çocukların her biri için %5 şeklinde hesaplanır.

AGİ NEDİR?

Bir dönem fişleri iş yerlerine iade ederek karşılığında vergi iadesi alımı yapılıyordu.Bunun yerine artık AGİ yani Asgar Geçim İndirimi uygulaması getrildi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, vergi dairelerine AGİ kadar daha az ödüyorlar. Hesaplanan AGİ de çalışana net ücretlerine ilaveten ödeniyor. AGİ'nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.