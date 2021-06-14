2020-4. Dönem Kadrolu Hizmetlialımı Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınav Sonucu (Yedek Aday)

2020-4. Dönem Kadrolu Hizmetlialımı Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınav Sonucu (Yedek Aday) sonucu için Tıklayınız...EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2020-4.

2020-4. Dönem Kadrolu Hizmetlialımı Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınav Sonucu (Yedek Aday) sonucu için Tıklayınız...

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020-4. DÖNEM

KADROLU HİZMETLİALIMI

SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAV SONUCU

(YEDEK ADAY)

Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgeleri15. 06. 2021 tarihinden 25. 06. 2021tarihi mesai bitimine (saat: 18. 00) kadar; aşağıdaki adrese şahsen veya 1. derece akrabası tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.

Adres: Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 2 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı A Blok Kat: 3

NOT: Yedek 13'üncü sıradaki adaya kadar planlama yapılmıştır.

İstenilen belgeler:

1. Dilekçe(form1)

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3. Diploma örneği(Aslının ibraz edilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır. Ayrıca üst öğrenim bitiren adayların öğrenim belgelerini de getirmeleri gerekmektedir. )

4. Lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü belge.

5. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

6. Askerlik durum belgesi aslı

7. Eşi kamu kurumunda çalışanların eşgörev belgesi aslı

8. Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi aslı

Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

Not: Belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirmeyenlerin atanma işlemlerine başlanmayacaktır.

Kaynak: Habermetre