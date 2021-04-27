2020-2021 yılları arasında 94 bin denetim yapıldı
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2020-2021 yılları arasında 94 bin denetim yapıldı

2020-2021 yılları arasında 94 bin denetim yapıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, hafriyat toprakları ve inşaat yıkıntı atıklarının hafriyat döküm sahası dışında bir bölgeye dökülmemesi konusunda uyardı.

Daha temiz ve yaşanabilir bir Malatya için çalışmalar yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya genelinde hizmet ve yatırımlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi hafriyat toprakları ve inşaat yıkıntı atıklarının hafriyat döküm sahası dışında herhangi bir noktaya dökülmemesi için zabıta ekipleri çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı, hafriyat atıklarının gelişigüzel alanlara dökülmemesi, çevreyi kirletmemesi için ekiplerinin 7/24 esasına göre çalıştığını belirtti.

Kargı, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak hafriyat toprakları ile inşaat yıkıntı atıklarının hafriyat döküm sahasına dökülmesi için denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini de vurguladı. Zabıta Müdürü Kargı, "Kaçak döküm yapan araçlar ekiplerimizce denetime tabii tutulmaktadır. Hafriyat denetiminde kurallara uymamaları halinde haklarında işlem uygulanmaktadır. 2020 – 2021 yılları arasında 94 bin denetim uygulaması gerçekleştirdik. Bu konuda vatandaşlarımızdan dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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