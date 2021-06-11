2020-2021 Yaz Okulu Haftalık Ders Programı
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2020-2021 Yaz Okulu Haftalık Ders Programı

2020-2021 Yaz Okulu Haftalık Ders Programı
Habermetre - Haberler | Toplum

2020-2021 Yaz Okulu Haftalık Ders ProgramıSevgili Öğrenciler,2020-2021 Yaz Okulu haftalık ders programına OzU Web-->Açılan Dersler sayfasından erişebilirsiniz.

2020-2021 Yaz Okulu Haftalık Ders Programı

Sevgili Öğrenciler,

2020-2021 Yaz Okulu haftalık ders programına OzU Web-->Açılan Dersler sayfasından erişebilirsiniz.

Derslerle ilgili olası taleplerinizi dersi sunan akademik birime iletmeniz gerektiğini hatırlatırız.

Sevgilerimizle

Öğrenci Hizmetleri

Kaynak: Habermetre

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