2020-2021 Yaz Okulu Haftalık Ders Programı
2020-2021 Yaz Okulu Haftalık Ders ProgramıSevgili Öğrenciler,2020-2021 Yaz Okulu haftalık ders programına OzU Web-->Açılan Dersler sayfasından erişebilirsiniz.
2020-2021 Yaz Okulu Haftalık Ders Programı
Sevgili Öğrenciler,
2020-2021 Yaz Okulu haftalık ders programına OzU Web-->Açılan Dersler sayfasından erişebilirsiniz.
Derslerle ilgili olası taleplerinizi dersi sunan akademik birime iletmeniz gerektiğini hatırlatırız.
Sevgilerimizle
Öğrenci Hizmetleri
Kaynak: Habermetre