2020 - 2021 Yaz Okulu Final Sınav Programı
2020 - 2021 Yaz Okulu Final Sınav ProgramıSevgili Öğrencilerimiz,2020-2021 Yaz Okulu final sınav programınıza, SIS e giriş yaparak "Ders Kataloğu ve Kayıtlar" başlığı altında yer alan "Sınav Programları" menüsünden erişebilirsiniz.
2020 - 2021 Yaz Okulu Final Sınav Programı
Sevgili Öğrencilerimiz,
2020-2021 Yaz Okulu final sınav programınıza, SIS e giriş yaparak "Ders Kataloğu ve Kayıtlar" başlığı altında yer alan "Sınav Programları" menüsünden erişebilirsiniz.
Sevgilerimizle,
Öğrenci Hizmetleri
Kaynak: Habermetre