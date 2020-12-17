2020 - 2021 tesettür modasında öne çıkanlar

Tesettür giyim modasında yer alan parçalardan olan uzun triko tunikler, giy çık kaplar, elbiseler hem günlük kullanıma uygun hem de şıklığı sunuyor. Tesettür giyim modasında bu sezon kadife ön plana çıkıyor ve klasiklerden vazgeçilmiyor.

Tesettür giyim ölçülerine uygun olarak tasarlanan tesettür modası parçaları her yıl yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan tunik modelleri, kazak modelleri, takım modelleri ile özgüvenli kombinler yapmak mümkün. Tesettür giyim modası ile tesettürlü kadınlar için kıyafet çeşitliliği artmakta ve üretimde geniş bir yelpaze görülmekte.

2021 TESETTÜR BAŞÖRTÜ MODASI

Başörtü modasında her sene farklı desenler veya farklı bağlama biçimleri trend oluyor. Tesettür giyimde kullanımı tercih edilen başörtüleri genellike eşarp veya şal oluyor. Son yıllarda genellikle şal modelleri tercih ediliyor. Şal hem kolay kullanıma sahip hem de kıyafetlerle oldukça uyumlu oluyor.

Tesettür giyimin özel günlerde olmazsa olmazı olan abiye elbiseler üzerine şifon şal takmak sezonun trendlerinden. Günlük kıyafetlerde tercih edilen parça ise pamuklu şallar oluyor. Son yıllarda desenli şallar üretilse bile trend genellikle sadelikten yana.

KIŞ TESETTÜR MODASI

Tesettür giyim kış modasında en çok tercih edilen parçalar kışlık tunikler, kazaklar, etekler oluyor. Dış giyimde ise şıklığı tercih eden kadınlar şal ile kullanımı daha kolay olan şapkasız kabanları tercih ediyor. Kış modası kaban modellerine bu sezon kadife hakim. Renkler arasında en dikkat çekenler ise pastel renklerden mavi, sarı, kırmızı tonları; nude renklerden ise vizon ve krem tonları. Siyah ve kahverengi tonları ise dolapların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Tesettür elbise modellerinde kadife vazgeçilmez bir kumaş olarak seçenekler arasına geri dönüyor. Kış aylarında sıcak tutmasıyla sevilen ve renk tercihlerini en güzel şekilde sunan kadife elbise modelleri Qras'ta geniş seçeneklerle sunuluyor.

TESETTÜR TRİKO TUNİK MODELLERİ

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan tesettür tunik modelleri, kış aylarında da vazgeçilmez bir parça olarak karşımıza çıkıyor. Tuniklerin pamuklu olması vücut sağlığımız için oldukça önemlidir. Nefes aldıran kumaşların tercih edilmesi ile rahat ve şıklığı bir arada kullanablirsiniz. Kış tesettür giyim tunik modelleri genellikle triko tunik olarak üretiliyor. Triko tunik modelleri gün içerisinde rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor.