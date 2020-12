2020 2021 tesettür dış giyim trendleri

Sonbaharın gelmesiyle kaban ve mont modellerinde senenin trendleri belli olmaya başladı. Her yıl en çok beğenilen kaban mont renkleri arasında toprak tonları ve siyah olsa bile canlı renkler de damga vurmaya devam ediyor. Tesettür giyim kışlık alışverişin en çok aranan parçası olan kaban, mont, palto modelleri için bu kışın trendleri pastel renklerden oluşuyor. Dolabınızda her zaman olmasını istediğiniz siyah, kahverengi tonlarının yanı sıra tercih edebileceğiniz bu renkler ile modaya ayak uydurmak oldukça kolay.

2020 2021 KABAN MONT TRENDLERİ

Her sezon değişen trendlere bu yıl canlı ve pastel renkler geliyor. Trendlerin her sene yenilenmesi nedeniyle sezonun renklerinin yanı sıra her sezonun trendine uygun renklerinde yer aldığı tesettür giyim kaban mont modelleri Qras'ta geniş bir yelpazeye sahip.

Tesettür giyim kaban mont modelleri arasında öne çıkan detaylar arasında kadife trendi, trençkot görünümlü kabanlar öne çıkıyor. Sonbahar kış sezonunda sıklıkla yer alan parçalardan olan şişme mont, tesettür giyimde etek ve pantolonla kombinlenir. Kombin yaparken zor olan bu parça oldukça beğeniliyor. Sezonda dikkat çeken parçalardan bir diğeri deseni mont modellerinde yama görmek de mümkün.

TESETTÜR DIŞ GİYİM KOMBİNLERİ

Öne çıkan modeller için kombin trendlerinde öne çıkan ve dikkat çeken ilk özellik renkler. Tesettür dış giyim kombinleri için tercih edilen monokrom parçalar arasında dikkat çeken uyumu sağlıyor. Tesettür giyimde uzun ve bol olarak tercih edilen dış giyim parçaları için tercih edilen ürünler ile kombinlerin uyumu sağlamak için kıyafetlerin akışı da ön plana çıkıyor. Akışı sağlamak için kullanılan parçalarda kumaş uyumu da önemli.

KADİFE KABAN DIŞ GİYİMDE SENENİN TRENDİ

Kadife pantolonlar 2019 2020 sezonunda öne çıkan sonbahar kış parçalarından biriydi. Kadife trendi bu sezon kaban, elbise, gömlek ve eteklerde de karşımıza çıkıyor. Kadife kabanlar sıcak tutmasının yanı sıra estetik görünümüyle de beğeniliyor.