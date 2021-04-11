2020-2021 Sezonu Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları yapıldı
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2020-2021 Sezonu Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları yapıldı

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
2020-2021 Sezonu Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları yapıldı

2020-2021 Sezonu Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları sona erdi.

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2020-2021 Sezonu Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları sona erdi.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erzurum Curling Salonu'nda 3-11 Nisan tarihlerinde oynanan finallere 4 il, 18 kulüp, 24 takım, 90 sporcu katıldı.

Final maçlarının ardından kadınlarda Narman Spor Kulübü ilk sırayı alırken, Erzurum Gençlik Spor Kulübü ikinci, Kuzey Yamacı Spor Kulübü üçüncü oldu.

Erkeklerde Çelebi Spor Kulübü birinciliği, Kuzey Yamacı Spor Kulübü ikinciliği, Erzurum Gençlik Spor Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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